Steven Defour bij verstek veroordeeld voor pechstrookrijden

Tim Van Damme

27/03/17 - 12u22 Bron: Mozkito

© photo news.

Rode Duivel Steven Defour (28) is deze ochtend op de politierechtbank van Halle bij verstek veroordeeld. De verdedigende middenvelder die momenteel bij Burnley in de Premier League voetbalt, werd op 12 mei vorig jaar betrapt op pechstrookrijden.

De vroegere aanvoerder van RSC Anderlecht stoof toen rond 9.30 uur met zijn Audi Q7 met een snelheid van 61 kilometer per uur over de pechstrook in Halle.



Defour is niet de enige die zich vandaag moest verantwoorden voor soortgelijke feiten. Een tiental automobilisten werden gedagvaard voor eenzelfde inbreuk op dezelfde datum. De verkeersovertreding werd telkens opgesplitst in drie delen: rijden over de pechstrook, rechts inhalen en het negeren van een doorlopende witte wegmarkering.



Zij die wel aanwezig waren kregen een geldboete van 180 euro. Het is niet duidelijk welke geldboete Defour door zijn verstek zal krijgen. Een verstekvonnis is in de meeste gevallen zwaarder.