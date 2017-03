Homans wil te kritische diversiteitsambtenaar ontslaan

Door: redactie

Vlaams minister voor Gelijke Kansen Liesbeth Homans (N-VA) wil diversiteitsambtenaar Alona Lyubayeva ontslaan. Eén van de redenen zou zijn dat ze te kritisch is. Dat schrijven Het Nieuwsblad en De Standaard.

Lyubayeva was drie jaar geleden aangenomen om de diversiteit binnen de Vlaamse overheid te verhogen. De samenwerking met de nieuwe minister Homans loopt echter niet goed.



Onafhankelijk

Het is expliciet bepaald dat de Vlaamse diversiteitsambtenaar een onafhankelijke positie heeft binnen de Vlaamse overheid, maar de N-VA-minister zou haar te kritisch vinden.



Lyubayeva maakte de voorbije jaren gebruik van haar onafhankelijkheid om publiekelijk voor haar standpunten uit te komen. Via twitter deelde ze ook artikels die kritisch zijn voor de Vlaamse regering, net als opinies van gelijkekansencentrum Unia.



Negatieve evaluatie

Homans heeft Lyubayeva nu een negatieve evaluatie gegeven, schrijven de kranten. Naast haar kritische opstelling is daarin ook sprake van problemen met deadlines en een gebrek aan openheid tegenover het kabinet.



Op basis van de evaluatie vraagt Homans de Vlaamse regering om Lyubayeva te ontslaan. Dat is wettelijk mogelijk na één evaluatie omdat ze niet vastbenoemd is.



Homans zelf wil niet bevestigen dat ze het ontslag vrijdag effectief op tafel legt. Maar ontkennen doet ze ook niet. "Alle evaluaties worden vrijdag door de Vlaamse regering besproken", zo wilde ze slechts kwijt aan de kranten.