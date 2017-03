Van Eetvelt: "Met basisinkomen zou ik zeker ondernemer geworden zijn"

Door: redactie

27/03/17 - 02u45 Bron: Belga

UNIZO-topman Karel Van Eetvelt. © belga.

"Met een basisinkomen zou ik zeker ondernemer geworden zijn". Die opmerkelijke uitspraak komt van niemand minder dan gedelegeerd bestuurder van Unizo, Karel Van Eetvelt, het boegbeeld van de Vlaamse ondernemers. Hij doet de uitspraak in 'Win for Life', het boek van Open Vld-Kamerlid Nele Lijnen. Naar aanleiding van de uitgave van haar boek lanceert ze vandaag een petitie waarmee ze het basisinkomen op de politieke en maatschappelijke agenda wil plaatsen.

Nele Lijnen is al haar hele politiek carrière een fervent voorstander van het basisinkomen. © belga.

De petitie roept op om het thema van het basisinkomen grondig te onderzoeken en kan daarbij rekenen op een breed scala van politici, economen en opiniemakers zoals Pascal Paepen, Peter De Keyzer, Véronique Goossens, Grete Remen, Jan Vercamst, Françoise Chombar, Roland Duchâtelet en Noël Slangen.



Dat Lijnen voor het basisinkomen ijvert, ligt in haar DNA. Ze tuimelde in de politiek via Vivant, de partij van het basisinkomen, die in Open Vld opging. Het thema raakte recent opnieuw op het politieke voorplan via experimenten in Finland en Nederland, het (mislukte) referendum in Zwitserland en het opmerkelijke pleidooi van de socialistische Franse presidentskandidaat Benoît Hamon. Maar is het idee een naïeve politieke ideologie of een gedurfde politieke nieuwe stroming van Duchâtelet of de vermaarde Franstalige Belgische denker Philippe Van Parijs?



Levenslang vast bedrag

Nele Lijnen denkt alvast van niet en schetst in haar boek de contouren van wat het basisinkomen voor haar moet zijn: een vast bedrag dat aan iedereen wordt toegekend, individueel, levenslang en zonder voorwaarden. Dat is nodig omdat de huidige economie en samenleving snel evolueert. Door automatisering en digitalisering verandert de maatschappij zodanig waardoor werk niet meer de enige basis van een inkomen meer kan zijn. Meteen komt er ruimte vrij voor persoonlijke ontwikkeling, levenslang leren, mantelzorg... Sociale zekerheid wordt daardoor beperkt tot mensen die echt hulp nodig hebben wegens ziekte of beperkingen, en de strijd onder meer tegen zwartwerk en sociale fraude wordt een stuk gemakkelijker.



Uiteenlopende namen

In Win for Life scharen zich alvast een rist van uiteenlopende namen uit de politieke, socio-economische en academische wereld zich achter het idee van het basisinkomen, van Kristof Calvo (Groen) tot Grete Remen (N-VA) of van Jan Vercamst (gewezen topman ACLVB) tot Karel Van Eetvelt (gedelegeerd bestuurder Unizo).