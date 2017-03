5,3 ton afval van strand opgeruimd

Door: redactie

2.500 vrijwilligers hebben vandaag meer dan vijf ton afval geruimd aan onze kust, van Knokke-Heist tot De Panne. De Clean Beach Cup werd voor de achtste keer georganiseerd om mensen bewust te maken van het enorme plasticprobleem in onze zeeën. Elke minuut belandt er een vrachtwagenlading plastic in de oceanen. Energieleverancier Eneco en zestien Belgische kustsurfclubs hielden naar jaarlijkse gewoonte grote schoonmaak op het strand. In totaal werd 5,3 ton strandafval opgeruimd. Ook staatssecretaris voor de Noordzee Philippe De Backer (Open Vld) en minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling Marie-Christine Marghem (MR) namen het heft in handen en ruimden mee op. Ze deden dat samen met 2.500 vrijwilligers die zich achter de actie schaarden, van het Franse Bray-Dunes tot het Nederlandse Cadzand, omdat afval niet stopt aan de landsgrenzen. Vooral plastics (flessen, zakjes) en allerhande verpakkingen wordt het meest gevonden, naast materiaal uit de visserij, sigarettenpeuken, piepschuim en blikjes. Er werden zelfs scooters, auto-onderdelen, tv's en frigo's gevonden.