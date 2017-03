Steeds vaker tekort aan medicijnen bij apotheker

Door: redactie

26/03/17 - 19u39 Bron: vtmnieuws.be

© vmma.

video De apothekers trekken aan de alarmbel: er is steeds vaker een tekort aan bepaalde geneesmiddelen, omdat de producenten ze bijvoorbeeld liever verkopen in landen waar ze duurder zijn. Het gaat dan vooral om antidepressiva en antibiotica.

Bij N-VA hebben ze een wetsvoorstel klaar om het tekort aan te pakken. Apothekers worden er bijna élke dag mee geconfronteerd: geneesmiddelen die niét meer beschikbaar zijn. Soms voor enkele weken... maar vaak weten apothekers gewoon niét wanneer ze opnieuw geleverd worden. Het gaat vooral om medicijnen tegen depressie, infecties of hoge bloeddruk.



Vervelend voor de patiënt, want zij moeten op zoek naar alternatieven die soms minder efficiënt zijn. Het gaat hier niet om een pak koekjes dat in de supermarkt tijdelijk onbeschikbaar is. Maar het gaat over geneesmiddelen, noodzakelijke, vaak levensreddende geneesmiddelen die niet beschikbaar zijn", zegt Kamerlid Yoleen Van Camp (N-VA).



"Daarom moet er in de eerste plaats een meldingsplicht zijn. Er is vandaag een meldpunt maar in de praktijk is die zo lek als een zeef. Er moet beter toegekeken worden op het naleven van die meldingsplicht en ook daar moeten boetes tegenover staan. En vooral ook: als er een tekort is dat ingegeven is door winstbejag, moet de verantwoordelijke aangeduid worden en strenger beboet worden."