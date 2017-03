Door: redactie

26/03/17

© belga.

Door een storing in het seinhuis van Brugge is het treinverkeer tussen Oostende en Brugge sinds 12.45 uur stilgevallen. Dat meldt infrastuctuurbeheerder Infrabel.

Er zijn voorlopig drie treinen betrokken: één ervan is nog tot in een station geraakt, de andere twee stonden nog in een station. Er zullen vervangbussen ingelegd worden. Infrabel hoopt de storing zo snel mogelijk op te lossen.