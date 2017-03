Controle bussen: 3 mensen op criminele lijst

Door: redactie

Bij de grootschalige controle op internationale reisbussen gisteren heeft de politie van drie verdachte personen informatie doorgespeeld aan Interpol, omdat ze in andere landen gelinkt worden aan misdaadmilieus. Het is niet duidelijk of het gaat om terreurdossiers. De drie staan niet geseind en mochten dus verder reizen. Bij de controle liepen vooral mensen onder invloed van drugs tegen de lamp. De eerste gecoördineerde controleactie op internationaal busvervoer levert meteen wat op. 243 passagiers moesten hun bagage laten controleren en hun papieren laten zien. Vijf mensen reisden illegaal, één persoon had pepperspray op zak. Maar het meest frappante: drie reizigers staan op een internationale lijst van mensen die mogelijk banden hebben met criminaliteit. "Bij drie mensen is er een lampje beginnen te branden bij Interpol", aldus Peter Dewaele, woordvoerder van de federale politie. "Wij hebben onmiddellijk alle gegevens doorgegeven aan hen. Zij hebben met de landen die informatie vroegen van die personen contact opgenomen en zo weten die landen waar die personen verblijven, welk transportmiddel ze nemen." Voor de rest waren er vooral inbreuken op de drugwetgeving. Zes passagiers hadden drugs op zak, 25 mensen legden een positieve drugtest af. Opvallend: Eén van hen was de chauffeur van een bus. "Dat grenst aan het ongelooflijke", zegt Dewaele. "Een buschauffeur die met mensenlevens rijdt en dan onder invloed is van drugs. Dat is totaal onaanvaardbaar."