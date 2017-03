Sp.a: "Open Vld stemde voorstel voor embargo weg"

Door: redactie

Sp.a-kamerlid Tine Soens wijst erop dat haar partij vorig jaar zo'n embargo heeft voorgesteld, maar dat Open Vld (de partij van De Croo) toen heeft tegengestemd. © sp.a.

"Wij hebben vorig jaar een voorstel voor een wapenembargo tegen Saoedi-Arabië voorgelegd. De partij van minister De Croo heeft toen tegen gestemd, terwijl de situatie in Jemen en de rol van Saoedi-Arabië toen ook al gekend waren", zo reageert Vlaams parlementslid Tine Soens (sp.a) op de oproep van federaal vicepremier Alexander De Croo.

Open Vld-vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo roept op tot een wapenembargo vanuit ons land naar Saoedi-Arabië omwille van de rol die dat land speelt in de burgeroorlog in Jemen. "Je kan niet tegelijk mensenlevens proberen te redden en wapens leveren", zei hij in De Zevende Dag.



Sp.a-parlementslid Tine Soens steunt die oproep voor een wapenembargo tegen Saoedi-Arabië. Maar zij wijst erop dat haar partij vorig jaar zo'n embargo heeft voorgesteld, maar dat Open Vld (de partij van De Croo) toen heeft tegengestemd.



"Het blijft onbegrijpelijk om hier terrorisme te bestrijden, maar ondertussen vlot wapens uit te voeren naar een land dat dat terrorisme net ondersteunt", aldus Soens. "We blijven uiteraard voorstander van een wapenembargo tegen Saoedi-Arabië, daarom zal ik een nieuw voorstel in het parlement indienen. Ik nodig Open Vld uit om het mee te tekenen", besluit de sp.a-politica.