"Terugbetaling bekijken per patiënt"

Door: redactie

26/03/17 - 13u34 Bron: vtmnieuws.be

video

Omdat de geneeskunde zo snel evolueert moeten we naar een andere vorm van terugbetaling bij kankerpatiënten, veel meer persoonlijk gericht. Dat zegt topdokter en professor Stefaan van Gool. Nu moeten patiënten soms zelf voor alle kosten van een behandeling opdraaien, omdat de terugbetaling voor die specifieke therapie nog niet geregeld is. Erik Wijman vecht sinds een jaar tegen een hersentumor. Hij werd al twee keer geopereerd en kreeg chemo en bestralingen. Dinsdag gaat hij opnieuw onder het mes, waarna hij speciaal naar Keulen trekt voor immuuntherapie, omdat die voor zijn soort kanker hier niet bestaat. Niet terugbetaald Erik moet de behandeling van 45.000 euro zelf betalen, voor enkele andere kankers wordt immuuntherapie wel al terugbetaald. Maar omdat hier het geneesmiddel per tumor en per patiënt persoonlijk wordt gemaakt, is het moeilijk om de werking bij grote aantallen patiënten te bewijzen. "Heel veel patiënten worden geholpen door deze therapie, maar keihard wetenschappelijk bewijs is er nog niet", aldus professor Stefaan Van Gool van het Immuno Onkologisches Zentrum Köln. "Daarom zegt de overheid dat de evidence-based aspecten nog niet zijn vervuld." Van Gool pleit daarom voor een andere terugbetaling van kankerbehandelingen. "Mogelijk moet de patiënt eerst de therapie zelf betalen, maar als hij merkt dat ze werkt, dan kan de overheid op den duur misschien een zekere financiering geven?" Ook Erik hoopt dat er wat verandert. Eerder moest ook al zijn oudste dochter vechten tegen kanker, nu hij. Hij verwacht meer van onze gezondheidszorg. "Ik voel mij vooral in de steek gelaten door de mutualiteiten. Ik heb heel mijn leven mijn bijdrage geleverd en ik was nooit ziek, toch niet ernstig. En dan word je ernstig ziek en dan staan ze er niet om je te helpen."