Jonge mensen blijven langer in stad wonen

Door: redactie

26/03/17 - 13u34 Bron: vtmnieuws.be

© vmma.

video Jonge mensen en gezinnen met kleine kinderen blijven langer in de stad wonen. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse regering. Tot voor kort ontvluchtten jonge gezinnen de stad, omdat het te duur was om er iets te kopen. Maar nu komen er overal heropgewaardeerde en betaalbare stadswijken.

Het is opvallend: in een jaar tijd is het aantal jonge gezinnen dat de stad ontvlucht overal in Vlaanderen gedaald. In Antwerpen min 18,5 procent, in Leuven bijna 30 procent minder (29,5 procent) en in Hasselt zelfs min 32 procent. Belangrijkste reden: betaalbare woningen in heropgewaardeerde buurten.



"De wijk Antwerpen Dam is bij uitstek een voorbeeld hoe het komt dat jongere gezinnen naar hier komen", zegt vastgoedontwikkelaar Philippe Janssens. "Een tiental jaar geleden waren hier 160 jonge gezinnen, vandaag zijn het er al 214 in deze wijk. En dat komt onder andere door betaalbaar wonen en buurt die meer aantrekkelijker wordt."