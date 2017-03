Door: redactie

De Vlaamse Bouwmeester Leo Van Broeck, die advies geeft over het Vlaamse architectuurbeleid, vindt dat overheid nog meer kan doen om gezinnen in de stad te houden. Hij stelt voor om gezinnen die verhuizen van het platteland naar een nieuwe woning in een stads- of dorpskern geen registratierechten te laten betalen. Dat zijn de belastingen die je betaalt bij het ondertekenen van de aankoopakte.