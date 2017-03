Scooter aangereden in On: 12-jarige passagier in ziekenhuis overleden

avh

25/03/17 - 22u11 Bron: Belga

© Google Streetview.

Het dodelijke verkeersongeval met een scooter gisteravond in het Luxemburgse On (Marche-en-Famenne) heeft een tweede dodelijk slachtoffer geëist. De 20-jarige bestuurster overleed ter plaatse, vandaag is de 12-jarige passagier in het ziekenhuis overleden. Dat is vernomen van het parket van Luxemburg.