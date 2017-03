Door: redactie

24/03/17 - 22u29 Bron: vtmnieuws.be

video

De Belgische band Noordkaap bracht 'Satelliet Suzy' uit in 1996. Waarover de tot verbeelding sprekende single nu effectief gaat, google je zelf maar even. Maar, dat de single in Wytse's versie nog steeds voor kippenvel zorgt, is een feit.