24/03/17 - 22u23 Bron: vtmnieuws.be

video

Samen met de frontvrouw van K's Choice Sarah Bettens vieren Wytse en Alec de 25ste verjaardag van de band. Ze kiezen voor 'The Ballad Of Lea And Paul'. Dit nummer was één van de singles van het debuutalbum 'The Great Subconscious Club' (1994) van K's Choice.