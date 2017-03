Sander Bral

23/03/17 - 19u55

Deze namiddag is het lichaam van Xenia Verhoeven uit Ranst gevonden aan de grens tussen Ranst en Zandhoven. Dat is bevestigd door het parket. De doodsoorzaak kan pas bepaald worden na autopsie, maar voorlopig is er niets dat wijst op kwaad opzet.