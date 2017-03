Door: redactie

23/03/17

In Antwerpen is deze voormiddag een man opgepakt, nadat hij met een verdacht voertuig tegen hoge snelheid de Meir was opgereden. De man reed er bijna de aanwezige voetgangers aan, en probeerde weg te vluchten toen de politie hem tot stilstand wou brengen. Dat maakte de Antwerpse lokale politie bekend op een inderhaast bijeengeroepen persconferentie. Een overzicht van de informatie die we nu hebben.