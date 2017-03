Huizen ontruimd na brand in arbeidershuisje

Wouter Spillebeen

21/03/17 - 20u33 Bron: Eigen berichtgeving

De brand ontstond in een arbeidershuisje in de Weststraat. De hele straat werd geëvacueerd. © Wouter Spillebeen.

gent

In de Weststraat in Gent is deze avond een brand uitgebroken op de bovenste verdieping van een arbeidershuisje. De hevige brand verspreidde zich snel naar de daken van de aanpalende huizen. De brandweer en politie moesten de omgeving tijdens de bluswerken ontruimen. Wie dat wenst, kan voorlopig opvang krijgen. Alle bewoners geraakten tijdig naar buiten. De oorzaak van de brand is nog niet gekend.