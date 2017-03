Dertiger haalt levensgevaarlijke stunt uit op brug in Brugge

Mathias Mariën

De politie van Brugge heeft afgelopen middag een dertiger een uitbrander gegeven nadat hij een levensgevaarlijke stunt uithaalde op de Kruispoortbrug in Brugge. De man was op de openstaande brug geklommen zonder bescherming. "Ik wou een stunt uithalen", luidde zijn verklaring tegen de politie.

Het waren verschillende voorbijgangers die het bizarre tafereel deze middag opmerkten. Op het moment dat de Kruispoortbrug open ging voor passerend scheepvaartverkeer, begon de dertiger - die niet uit de streek van Brugge is - aan zijn levensgevaarlijke tocht. Zonder enige vorm van bescherming en geladen met een rugzak klom de man metershoog naar boven. Eenmaal boven vond hij het goed geweest en begon hij aan de afdaling. Verschillende automobilisten stonden te wachten voor de brug en legden de 'stunt' vast op de gevoelige plaat. Toen de politie ter plaatse was, had de man al terug vaste grond onder zijn voeten. Hij kreeg een fikse uitbrander.



"Dergelijke stunts zijn levensgevaarlijk. Enkele jaren geleden viel er nog een dodelijk slachtoffer bij een gelijkaardige stunt op een brug in Brugge. Dat hebben we hem dan ook duidelijk gemaakt", klinkt het bij de politie.