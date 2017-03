Udo herdenkt de aanslagen met zelfgeschreven nummer

Door: redactie

Het Joe-avondspitsduo Raf & Rani wilden vandaag de hele luchthavengemeenschap een hart onder de riem steken voor de moeilijke dag die er voor hen aankomt. Ze hebben er daarom voor gezorgd dat Udo zijn zelfgeschreven nummer 'Van Liefde Win Je Nooit' na een jaar terug heeft opgevist en heeft gebracht op de piano in de vertrekhal van de luchthaven. "Eén van de moeilijkste dingen die ik al gedaan heb: over liefde zingen op de plek waar één jaar geleden haat en verdriet werd gezaaid. Als zanger kan je niet veel meer doen dan wat troost bieden in de vorm van een lied. Ik hoop dat het goed was, want het was met trillende stem.", vertelde Udo na het brengen van zijn nummer.