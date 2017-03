Britse politie voert nieuw onderzoek naar dood jonge gitarist in Blankenberge

Mathias Mariën

De Britse politie is een onderzoek gestart naar de dood van de 28-jarige muzikant Dale Pringle-Martin in juni vorig jaar in Blankenberge. Een spijtige val van de hoogste verdieping van een parkeertoren werd toen als doodsoorzaak aanzien. Toch willen de Britten het onderzoek nu heropenen. Bij het parket van Brugge zijn ze niet op de hoogte van het nieuwe onderzoek. "Er is ook nog geen vraag gekomen uit Groot-Brittannië om het dossier in te kijken", zegt procureur Céline D'Haeve.

De 28-jarige gitarist werkte als entertainer op de ferry Pride of York, samen met zijn vriendin Lucy die zangeres was op de boot. Op 26 juni vorig jaar was Dale, die zonder zijn vriendin aan het werk was, van de haven in Zeebrugge afgezakt naar Blankenberge om in de jachthaven de EK-wedstrijd België-Hongarije op groot scherm te bekijken. Nadien raakte hij in dronken toestand om onbekende reden in de parkeertoren aan het station van Blankenberge. Daar viel hij naar beneden van de slecht beveiligde toren. Hij was op slag dood.

"Mogelijke aanval vlak voor fatale val" Het parket van Brugge onderzocht de zaak en kwam, mede dankzij camerabeelden en getuigenverklaringen, tot de conclusie dat er van kwaad opzet geen sprake was. De zaak werd dan ook aanzien als een spijtig ongeval. Volgens de Britse krant Dorset Echo is in zijn thuishaven Bournemouth de politie nu toch een nieuw onderzoek gestart naar de doodsoorzaak. Mede nadat een lijkschouwer hen wees 'op een mogelijke aanval vlak voor de fatale val'.