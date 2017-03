Duo riskeert 30 jaar voor moord op cafébaas

Bewerkt door: mvdb

Technisch onderzoek na de feiten. © Marc De Roeck.

Hoboken (Antwerpen) Tegen Saïd S. (33) en Youssaf H. (25), die voor de correctionele rechtbank van Antwerpen terecht staan voor de roofmoord op de uitbater van café Draaiboom in Hoboken, heeft het openbaar ministerie dertig jaar cel geëist. Hikmet Bildirici (47) werd vorig jaar doodgestoken en beroofd van zijn inkomsten.

Voor Mohammed E.B. (32), Marouane B. (28) en Fouad G. (24), die mee vervolgd worden voor schuldig verzuim, werd één jaar cel en 3.000 euro boete gevorderd. De nabestaanden van het slachtoffer willen hen ook veroordeeld zien voor roofmoord.



Het was een klant die op 26 april 2016 het levenloze lichaam van Bildirici aantrof in zijn café op de hoek van de Krekelstraat met de Antwerpsesteenweg. De uitbater was met negen messteken gedood.



De kassa, de bingokasten en zijn portefeuille waren leeggeroofd. Mohammed E.B. gaf zich een dag later bij de politie aan en leidde de speurders ook naar de vier andere beklaagden. Zij legden uiteenlopende verklaringen af over wat er zich die nacht had afgespeeld.