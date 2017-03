Jongeman (18) in levensgevaar na crash met brommer tegen auto

Koen Baten

© Geert De Rycke.

berlare Op de Dendermondsesteenweg in Berlare is een jongeman vanmiddag met zijn brommer tegen een wagen gecrasht. De jongeman van 18 reed aan hoge snelheid achter in op een voertuig dat wilde afslaan. Dit gebeurde nadat hij een lijnbus langs rechts en via het fietspad had ingehaald.