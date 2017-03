Groen: "Maatregelen tegen discriminatie op de huurmarkt? Dat actieplan moest er vorig jaar al zijn"

Bewerkt door: ADN

Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA). © belga.

Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) talmt met het nemen van maatregelen tegen discriminatie op de huurmarkt. Dat zegt oppositiepartij Groen. De minister kondigde een actieplan aan tegen het voorjaar van 2016, maar dat is er nog steeds niet. De minister heeft bovendien bijkomend onderzoek gevraagd, dat pas tegen de zomer afgerond zal zijn.

"Een minister van Gelijke Kansen die verwijst naar Unia als het centrum van klagende allochtonen en te pas en te onpas poneert dat racisme relatief is, maar op hetzelfde moment geen enkele stap onderneemt om het probleem van discriminatie écht aan te pakken, terwijl het wél haar bevoegdheid is, is niet te aanvaarden" Groen-parlementslid An Moerenhout

In het Grote Woononderzoek van het Steunpunt Wonen geeft 22 procent van de verhuurders aan niet te verhuren aan mensen van allochtone afkomst, 36 procent ziet huurders met een huurwaarborg van het OCMW niet zitten.



Studie

Minister Homans beloofde in haar beleidsbrief 2015-2016 een actieplan tegen discriminatie op de private huurmarkt. Dat zou er tegen het voorjaar van vorig jaar zijn, zei ze bij de bespreking van die beleidsbrief. Dat actieplan is er een jaar later nog niet. In een antwoord op een schriftelijke vraag van Groen-parlementslid An Moerenhout zegt Homans dat het Steunpunt Wonen nog bijkomend onderzoek voert. Dat zal deze zomer afgerond zijn. Nadien werkt de administratie samen met de sector het actieplan uit.