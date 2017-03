Raadkamer Antwerpen bevestigt aanhouding verdachte Pokémon-moord

Door: KAV, ADN

Pokémon-moord De raadkamer in Antwerpen heeft zonet de aanhouding bevestigd van John V.D.B. (25), die verdacht wordt van de moord op Shashia Moreau (20) uit Heist-op-den-Berg. Zij werd op 9 februari dood teruggevonden in de binnentuin van zijn woning aan de Van Stralenstraat in Antwerpen. De twintiger herinnert zich naar eigen zeggen niet wat er gebeurd is. Hij blijft in de cel.