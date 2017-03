Betoging socialprofitsector in Brussel: "We blijven betogen tot er een akkoord is"

Bewerkt door: KVDS, ADN

betoging De politiezone Brussel Hoofdstad Elsene verwacht vanochtend zware verkeershinder in de hoofdstad door de betoging van de socialprofitsector en roept bestuurders op om Brussel zo veel mogelijk te mijden met de auto. In de buurt van de Kruidtuinlaan in Brussel zijn volgens voorlopige vakbondscijfers zowat 12.000 mensen samengekomen voor de nationale betoging.

Manifestation du secteur #nonmarchand à Bruxelles - Betoging van de #nonprofit sector te Brussel 21/3 (9h30-13h30) https://t.co/owVabZx8TR — ZPZ PolBru (@zpz_polbru) 21 maart 2017 De vakbonden bliezen om 10 uur verzamelen op het kruispunt van de Albert II-laan en de Kruidtuinlaan. Van daaruit vertrekt de betoging omstreeks 10.30 uur naar de Brandhoutkaai, via de Jacqmainpoort, de Pachecolaan, de Berlaimontlaan, de Stormstraat, de Wolvengracht, de Augustijnenstraat en het Sint-Katelijneplein. Het einde van de manifestatie is gepland rond 13 uur. Een vijftigtal politieagenten leidt alles in goede banen.



De manifestatie gaat niet gepaard met een staking, al zou er hier en daar wel een verminderde bezetting kunnen zijn in zorgvoorzieningen, omdat veel personeel naar Brussel is afgezakt. De minimumdienstverlening is in elk geval gegarandeerd, verzekert Mark Selleslach, nationaal secretaris van de christelijke LBC-NVK.

Zware verkeershinder De politie verwacht tot die tijd zware verkeershinder in de noordelijke binnenstad en op de kleine ring tussen de Sainctelettesquare en het Sint-Katelijneplein. Belangrijke verkeersassen op het parcours worden afgesloten. Voor noodzakelijke verplaatsingen naar en binnen Brussel doen mensen best een beroep op het openbaar vervoer, al kan er ook daar hinder zijn, waarschuwt de politie nog.



Het metrostation van Sint-Katelijne wordt alvast van 11.00 uur tot ongeveer 13.30 uur niet bediend omwille van de betoging. Ook enkele buslijnen in de hoofdstad worden beperkt, zo is vernomen bij openbaarvervoermaatschappij MIVB. Buslijnen 47 en 58 richting IJzer worden beperkt tot De Brouckère, lijnen 14 en 57 richting Noord worden beperkt tot de Willebroekkaai, en lijn 61 richting Noord wordt beperkt tot Kruidtuin. Het normale verkeer wordt na de betoging hernomen.