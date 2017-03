Betoging socialprofitsector dreigt Brussel lam te leggen: "Mijd centrum met de wagen"

KVDS

21/03/17 - 08u50 Bron: Belga

© photo news.

De politiezone Brussel Hoofdstad Elsene verwacht vanochtend zware verkeershinder in de hoofdstad door de betoging van de socialprofitsector en roept bestuurders op om Brussel zo veel mogelijk te mijden met de auto. Er worden ruim 10.000 manifestanten verwacht.

De vakbonden blazen om 10 uur verzamelen op het kruispunt van de Albert II-laan en de Kruidtuinlaan. Van daaruit vertrekt de betoging omstreeks 10.30 uur naar de Brandhoutkaai, via de Jacqmainpoort, de Pachecolaan, de Berlaimontlaan, de Stormstraat, de Wolvengracht, de Augustijnenstraat en het Sint-Katelijneplein. Het einde van de manifestatie is gepland rond 13 uur.

De politie verwacht tot die tijd zware verkeershinder in de noordelijke binnenstad en op de kleine ring tussen de Sainctelettesquare en het Sint-Katelijneplein. Belangrijke verkeersassen op het parcours worden afgesloten. Voor noodzakelijke verplaatsingen naar en binnen Brussel doen mensen best een beroep op het openbaar vervoer, al kan er ook daar hinder zijn, waarschuwt de politie nog.



Derde keer

Het is al de derde keer in vier maanden tijd dat de sector op straat komt tegen het uitblijven van een nieuw sociaal akkoord. Op 24 november bracht de betoging een kleine 20.000 man op straat. Verwacht wordt dat het er nu "ruim 10.000" worden, al zijn de cijfers volgens Mark Selleslach, nationaal secretaris bij de christelijke vakbond LBC-NVK, nog voorlopig.