Politie van Charleroi neemt veertigtal wapens in beslag na huiszoekingen

Door: redactie

21/03/17 - 02u30 Bron: Belga

© thinkstock.

De federale gerechtelijke politie van Charleroi heeft op 14 februari een reeks huiszoekingen uitgevoerd in het kader van een onderzoek naar wapenhandel. Een veertigtal wapens werd in beslag genomen, waaronder aanvalsgeweren en machinepistolen. Er werd een aanhoudingsbevel uitgevaardigd voor drie personen, maar slechts een persoon werd in verdenking gesteld voor wapenhandel.

Het parket van Charleroi had niet gecommuniceerd over de zaak, die niet gelinkt is aan het onderzoek naar wapenhandel door de politie van Bergen-Doornik, in het kader waarvan maandag veertien mensen werden opgepakt in Charleroi.



Huiszoekingen

De onderzoeksrechter had in februari een reeks huiszoekingen gevorderd bij een jongeman uit Charleroi die ervan verdacht werd aan het hoofd te staan van een handel in wapens. Bij zijn schoonvader troffen de speurders onder een bede een wapenarsenaal aan. In totaal werd een veertigtal wapens in beslag genomen, waaronder een aanvalsgeweer AK47, een STEN-machinepistool, een UZI, een riot-gun, elf pistolen en zes geweren. Daarnaast werden munitie en laders aangetroffen.



Drie verdachten

Volgens het parket van Charleroi werden drie verdachten aangehouden, maar werd enkel de jongeman in verdenking gesteld van wapenhandel. Hij wordt ook beschuldigd van drugshandel en valsmunterij. De twee andere verdachten zijn enkel in verdenking gesteld van diefstal met geweld. Een reeks andere verdachten werd eveneens in verdenking gesteld, maar werd vrijgelaten.



Er werd tot nu toe geen link gelegd tussen de wapenhandel en terroristische milieus.