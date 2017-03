"Pesterijen zijn een marteling. Collega heeft tweemaal geprobeerd om zelfmoord te plegen"

PATRICK LEFELON

Agenten posten nog steeds wansmakelijke pornofilmpjes, chat slechts topje van ijsberg

antwerpse politie Al tien dagen loopt er een tuchtonderzoek tegen vier Antwerpse politie-inspecteurs die in 2015 en 2016 seksistische en racistische chatgesprekken voerden in een Whatsapp-groepje, maar hun chatgroep bestaat nog altijd. Sterker nog: gisteren postten de agenten alweer wansmakelijke pornofilmpjes, zo melden we in onze krant vandaag. Volgens De Standaard getuigen verschillende agenten dan weer dat de chatgesprekken slechts het topje van de ijsberg zijn in een al langer bestaande, bredere problematiek van pesterijen. De politie bevestigt noch ontkent en beperkt zich vooralsnog tot de communicatie van gisterenavond.

Nadat de seksistische en racistische praat halverwege vorig jaar intern was uitgelekt en de betrokken agenten op het matje werden geroepen, werd de WhatsApp-groep van het Veiligheidskorps van het Antwerpse gerechtshof opgedoekt. Nu blijkt dat dezelfde agenten al even snel gewoon een nieuwe WhatsApp-groep aanmaakten.



Nieuwe pornofilmpjes

Op die chat passeerden gisteren nog twee nieuwe pornofilmpjes, die duimpjes van collega's opleverden. "We hadden vorig jaar dan ook niet de indruk dat onze commissaris zwaar tilde aan de racistische en sekstische conversaties", getuigt een agent. "Verder dan 'mannekes, past een beetje op' ging het niet. Het delen van obscene boodschappen en filmpjes is nooit gestopt. En agenten die daar niet mee konden lachen, zijn gewoon uit de WhatsApp-groep gegooid."



Onthutst

Justitieminister Koen Geens (CD&V), bevoegd voor de bewakingsagenten in dit gemengde Veiligheidskorps, reageert onthutst op het grove taalgebruik. "Justitie wacht op het eindrapport van de politie om verdere stappen, tucht- of strafrechterlijk, te ondernemen tegen twaalf betrokken bewakingsagenten." Het Antwerpse parket heeft het dossier opgevraagd en onderzoekt of er sprake is van strafrechterlijke inbreuken.



