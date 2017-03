Intern onderzoek Whatsappgroep draait rond zes politieagenten en twaalf leden veiligheidskorps

RVL

Het onderzoek van de Dienst Intern Toezicht naar grove chatgesprekken in een berichtengroep waar leden van de Antwerpse lokale politie bij betrokken zijn, draait rond gesprekken tussen zes leden van het Antwerpse korps en twaalf leden van het veiligheidskorps van de FOD Justitie. Dat heeft de Antwerpse politie maandagavond bekendgemaakt. De korpsleiding is sinds oktober op de hoogte van de feiten, maar het onderzoek is complex en tijdrovend omdat de feiten zich bij twee verschillende diensten met eigen tuchtstatuten afspeelden, klinkt het.