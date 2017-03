Politie verspreidt nieuwe beelden vermiste Xenia (18) uit Ranst

RVL

20/03/17 - 19u08

De vermiste Xenia Verhoeven. © Federale politie.

De politie en het parket hebben nieuwe beelden verspreid van de vermiste Xenia Verhoeven, uit Ranst. Het 18-jarige meisje verdween op vrijdag 17 maart, rond half 10 in de ochtend. Sindsdien werd niets meer van haar vernomen.

Politie en parket vragen om uit te kijken naar Xenia VERHOEVEN, een meisje van 18 jaar uit Ranst. Op vrijdag 17 maart 2017 rond half 10, verliet de jonge vrouw het centrum waar ze verbleef aan de Andreas Vesaliuslaan in Zoersel.



Sindsdien werd van haar niets meer vernomen.Xenia is bijna 19 jaar maar ziet er jonger uit. Ze is tenger en klein van gestalte, ongeveer 1m50. Ze heeft zwart krullend haar tot halfweg op de rug en bruine ogen. Haar haar was vastgebonden in een dot.



Ze draagt een zwarte legging/broek, een beige vestje met kap, roze sportschoenen en een fluo geel rugzakje met zwart opschrijt.



Hebt u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300 of met Child Focus via het nummer 116 000. U kan ook reageren via email: opsporingen@police.belgium.eu.