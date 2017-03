Gerecht voert onderzoek naar banengebruik Brussels Airport

Door: redactie

20/03/17 - 18u58 Bron: Belga

© photo news.

Het gerecht voert momenteel een onderzoek naar het gebruik van de banen van de luchthaven van Zaventem, zo bevestigt luchtverkeersleider Belgocontrol. Het gerecht wil voor bepaalde periodes in de periode 2010-2016 de luchtverkeersleiders horen. Daarbij zit ook de periode in oktober die onderzocht wordt in het kader van de audit die minister van Mobiliteit François Bellot bestelde.

Sinds 2010 loopt er onderzoek bij het Brussels gerecht. De bal ging aan het rollen na een klacht tegen onbekenden van omwonenden tegen een foutief gebruik van de start- en landingsbanen. Destijds raakte al eens bekend dat eind 2011 speurders huiszoekingen uitvoerden bij Belgocontrol. Daarbij werd het management van het bedrijf gehoord.



Het gerecht stelt nu ook de vraag om de luchtverkeersleiders individueel te horen. "Ik kan bevestigen dat het gerecht een onderzoek voert en in dit kader vraagt om de individuele luchtverkeersleiders te horen", aldus Belgocontrol-woordvoerder Dominique Dehaene.



De vraagt betreft meerdere periodes tussen 2010 en 2016. Daarbij zit ook de periode waarnaar de audit gevoerd wordt (2-10 oktober 2016).

Angst voor repercussies

Een en andere raakte bekend nadat de christelijke vakbond ACV-Transcom vandaag had gehekeld dat in het kader van de audit de namen gevraagd worden van individuele luchtverkeersleiders en men hen wil horen. Volgens Belgocontrol werden er in het kader van de audit geen luchtverkeersleiders gehoord.



De bond neemt vooral minister Bellot in het vizier en het feit dat dergelijke verhoren zouden ingaan tegen de 'just culture', het principe binnen de luchtverkeersleiding dat iedereen zonder angst voor repercussies incidenten moet melden. "Men wil verkeersleiders aanspreken op beslissingen die ze genomen hebben", vreest vakbondsman Kurt Callaerts.



De bond eist de nodige informatie van Bellot en "het einde van de heksenjacht" op de luchtverkeersleiders. Tegen middernacht wil ACV-Transcom een antwoord. Nadien wordt al dan niet beslist om een stakingsaanzegging in te dienen, klinkt het.