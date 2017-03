Filemiserie op E17 richting Gent: rijbaan vrij

Didier Verbaere

20/03/17 - 18u33

Op de E17 vlak voor de Total-parking in Kalken zorgde een verkeersongeval voor urenlang file ellende. Een vrachtwagen en een bestelwagen reden er omstreeks 16.45 uur op elkaar in ter hoogte van de brug aan de Bontinckstraat tussen Berlare en Kalken. Daarbij vielen drie lichtgewonden en waren de linker- en rechterrijstrook versperd.

Het verkeer moest er over één versmalde midden rijstrook en dat zorgde voor een file van meer dan 17 kilometer. De weg is ondertussen vrijgemaakt. Wie richting Gent rijdt, zal nog een half uurtje moeten aanschuiven.



Het Verkeerscentrum raadt het verkeer over lange afstand niet langer aan om te rijden.