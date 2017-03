Vanlouwe (N-VA): "Partij Abou Jahjah is een project van segregatie in Brussel"

Bewerkt door: ADN

20/03/17 - 17u08 Bron: Belga

© ANP, Belga.

Het project van Abou Jahjah om naar het voorbeeld van de Nederlandse partij DENK een etnisch-religieuze partij op te richten voor mensen met een migratieachtergrond is een "project van segregatie in Brussel", waarschuwt Vlaams parlementslid uit Brussel Karl Vanlouwe (N-VA). Voor hem heeft dit niets te maken met het imago van 'bruggenbouwer' dat Abou Jahjah zich aanmeet.

"Het toont ook aan dat de aanpak van inburgering in het Brussels gewest 'too little, too late' is"

Dyab Abou Jahjah verklaarde vandaag dat hij denkt aan een partij die mikt op de kiezer met een migratieachtergrond. Hij richt zich daarbij op de Brusselaars. "De bedoeling is om tegen de Vlaamse, Europese en federale verkiezingen in 2019 met een sterk programma te komen", zegt Abou Jahjah. Vorige week haalde de partij DENK in Nederland drie zetels. In Brussel heeft één kiezer op twee een migratie-achtergrond, merkte hij op.



Politieke verleden

Vanlouwe herinnert aan het politieke verleden van Abou Jahjah. Dat beperkte zich niet tot RESIST, een samenwerkingsverband tussen zijn partij, de Arabisch-Europese Liga (AEL), en PVDA voor de verkiezingen voor Kamer en Senaat in 1999. In 2003 richtte AEL de Moslim Democratische Partij (MDP) op, die lijsten indiende voor de regionale verkiezingen van 2004 in de provinciale kieskringen Antwerpen en Oost-Vlaanderen. In Antwerpen trok Abou Jahjah de lijst. Op 11 stond Fouad Belkacem, de latere oprichter van Sharia4Belgium, die in 2015 veroordeeld werd tot 12 jaar cel.



Segregatie

Volgens de N-VA is het project van Abou Jahjah een project van segregatie. "Het toont ook aan dat de aanpak van inburgering in het Brussels gewest (de verplichte inburgering wordt momenteel in de bevoegde commissie van het Brussels Parlement besproken, red.) 'too little, too late' is", besluit Vanlouwe.