Steeds minder volwassenen brengen jaarlijks bezoek aan de tandarts

Bewerkt door: ADN

20/03/17 - 15u58 Bron: Belga

Steeds minder volwassenen brengen jaarlijks een bezoekje aan de tandarts. Dat blijkt uit cijfers van Christelijke Mutualiteit CM. Bijna de helft van de volwassen Vlamingen, 47 procent, ging vorig jaar geen enkele keer naar een tandarts. In 2015 was dat nog maar 43 procent.

"Om tandproblemen te voorkomen, is het belangrijk om minstens één keer per jaar bij de tandarts langs te gaan. Je vermijdt bovendien dat je het jaar nadien voor heel wat tandzorg minder terugbetaling krijgt"

"De mindere resultaten verwonderen", zegt CM-voorzitter Luc Van Gorp. "Om mensen aan te zetten jaarlijks naar de tandarts te gaan, is in 2015 het mondzorgtraject ingevoerd. Wie tijdens het vorige kalenderjaar geen verstrekking tandzorg had, krijgt voor de meeste tandzorg minder terugbetaald. Vorig jaar is daar net heel wat sensibilisering rond gebeurd."



Inkomen

Vooral volwassenen met een laag inkomen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming, lijken uit de boot te vallen. Maar liefst 62 procent van hen ging vorig jaar niet naar de tandarts. "De hoge kostprijs van sommige behandelingen houdt kwetsbare mensen zeker tegen om naar de tandarts te gaan", zegt Van Gorp. 'Het wegwerken van financiële drempels moet een prioriteit blijven, zodat de meest kwetsbaren een betere toegang tot tandzorg krijgen."



Werelddag van de Mondgezondheid

De CM wil vandaag, op de Werelddag van de Mondgezondheid, nog eens hameren op het belang van een jaarlijks bezoek aan de tandarts. "Om tandproblemen te voorkomen, is het belangrijk om minstens één keer per jaar bij de tandarts langs te gaan. Je vermijdt bovendien dat je het jaar nadien voor heel wat tandzorg minder terugbetaling krijgt", besluit Van Gorp.