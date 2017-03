Social-profit betoogt morgen opnieuw in Brussel, politie roept op: "Automobilisten, vermijd hoofdstad"

Bewerkt door: ADN

betoging De social-profitsector trekt morgen opnieuw in gemeenschappelijk vakbondsfront door de straten van Brussel. De bonden willen een nieuw sociaal akkoord en hekelen het "gebrek aan engagement" van de regering. Er worden ruim 10.000 betogers verwacht. De politiezone Brussel Hoofdstad Elsene verwacht zware verkeershinder in de hoofdstad door de betoging, en roept bestuurders op om Brussel zoveel mogelijk te mijden met de auto.

"We onderhandelen met drie overlegpartners: werkgevers, werknemers en overheid. Die laatste zit er voor spek en bonen bij" Jan Piet Bauwens van de socialistische BBTK

Het is al de derde keer in vier maanden tijd dat de sector op straat komt tegen het uitblijven van een nieuw sociaal akkoord. Op 24 november bracht de betoging een kleine 20.000 man op straat. Verwacht wordt dat het er nu "ruim 10.000" worden, al zijn de cijfers volgens Mark Selleslach, nationaal secretaris bij de christelijke vakbond LBC-NVK, nog voorlopig.



Ook in december kwamen de bonden al eens op straat. Toen kregen ze van de Vlaamse en federale regeringen een "onderhandelingskalender" los, maar het overleg van de laatste maanden met de betrokken ministers leverde maar weinig resultaat op, hekelen de vakbonden.



"We onderhandelen met drie overlegpartners: werkgevers, werknemers en overheid. Die laatste zit er voorlopig voor spek en bonen bij", laakt Jan Piet Bauwens van de socialistische BBTK. "We krijgen geen enkel engagement, of zelfs budgettaire berekening los. De koffie is best lekker bij de ministers, maar de discussies moeten wel inhoud krijgen", luidt het. Gert Van Hees van ACLVB non-profit treedt hem daarin bij. "Het politiek engagement voor de werknemers schittert in afwezigheid" klinkt het daar.