Aantal verkeersdoden historisch laag

In 2016 is het aantal verkeersdoden op Vlaamse en Brusselse wegen teruggevallen tot 640, een daling van 13 procent ten opzichte van 2015 en een historisch laag cijfer. Dat blijkt uit de verkeersbarometer van het BIVV (Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid) die vandaag verspreid werd.

Al ruim een decennium tekent er zich duidelijk een dalende trend af als het gaat over het aantal dodelijke slachtoffers in het verkeer. Het aantal slachtoffers die op de plaats van het ongeval overleed komt op 540 te liggen. De bilan dertig dagen na het ongeval komt uiteindelijk uit op 640. Dat is respectievelijk een daling van 13,3 procent en 12,6 procent in vergelijking met 2015. Een decennium geleden schommelden die cijfers nog rond de 1.000.



Positief is dat het aantal verkeersdoden in alle gewesten daalde. Het aantal dodelijke verkeersslachtoffers viel in Vlaanderen het sterkst terug in Limburg. West-Vlaanderen is de enige provincie die het aantal slachtoffers niet kon terugdringen. In Wallonië scoort Luxemburg het best. In Namen en Waals Brabant vielen wel meer slachtoffers.



Minder letsels

Ook het aantal letselongevallen zakte een half procent tot 39.839 ongevallen en het aantal gewonden valt terug tot 50.957, een daling van 1,4 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Hier is de daling niet overal op te merken. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was er een lichte opstoot van het aantal letselongevallen en slachtoffers.



Het aantal fietsongevallen nam wel toe, zeker in Brussel, waar dat aantal zelfs met een vijfde steeg. Ook in Vlaanderen waren er ruim 2 procent meer ongevallen. Die stijging komt er onder meer door een stijgend aantal fietsongevallen met senioren.



Het BIVV ziet ook een daling van nachtelijke ongevallen met jongeren. In 2016 vielen er 7 doden minder dan het jaar voordien in deze categorie. Het aantal doden tijdens week -en weekendnachten bereikte een laagterecord



Veiligste ooit

"Voor veel types weggebruikers zijn onze wegen nooit veiliger geweest dan vorig jaar. In vergelijking met Frankrijk, Duitsland en Nederland, viel in België de meest gunstige evolutie te noteren. Dat geldt ook voor de evolutie van het aantal letselongevallen als het aantal slachtoffers", besluit BIVV.



"Dit aantal is bemoedigend en we kunnen ons verheugen dat meer dan 80 levens gered zijn op onze wegen. Maar we mogen absoluut niet op onze lauweren rusten. Er moeten nog vele inspanningen geleverd worden om de doelstelling te behalen die op de Staten-Generaal is vastgelegd: namelijk maximaal 420 doden tegen 2020. Het is daarom dat ik werk blijf maken van maatregelen tegen recidivisme en alcohol achter het stuur", aldus federaal minister van Mobiliteit François Bellot (MR).



Op de goede weg

En ook Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) bevestigt dat "dit een aanmoediging is om resoluut verder te gaan op de ingeslagen weg", aldus de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. "Ik krijg een grote vracht negatieve mails als ik de lat voor het rijexamen hoger leg of wanneer ik de snelheid buiten de bebouwde kom op 70 km per uur leg. Maar als dat beleid bijdraagt tot ook maar een enkele verkeersdode minder, dan is het mij dat zeker waard."



Dezelfde hoopvolle boodschap is te horen bij Brussels staatssecretaris van Verkeersveiligheid Bianca Debaets. "Vorig jaar stierven er in het Brussels Gewest 11 mensen ter plaatse na een verkeersongeval. Elk verkeersdode is er natuurlijk één te veel, maar dit resultaat is een daling met 50 procent tegenover het jaar voordien en het laagste aantal sinds 2004", zegt ze. "De sterke stijging van het aantal fietsers (tot 50 pct vorig jaar) heeft wel een invloed op het aantal ongevallen met fietsers. We blijven dan ook inzetten op de zichtbaarheid van fietsers door campagnes en de gevaarherkenningstest in het hervormde rijexamen."