Ook Abou Jahjah komt met migrantenpartij

Na Ahmet Koç (ex-sp.a) werkt nu ook Dyab Abou Jahjah tegen de gemeenteraadsverkiezingen van 2019 aan een partij die op de allochtone kiezer mikt. Jahjah richt zich op de Brusselaars. "In Vlaanderen haal ik de kiesdrempel niet", luidt het. "Maar in Brussel heeft de helft van de kiezers een migratieachtergrond."

Helemaal nieuw is zijn idee niet, want Abou Jahjah probeerde het meer dan 15 jaar geleden al, met zijn Arabisch-Europese Liga. Samen met de PVDA vormde AEL toen de lijst RESIST, maar ze haalde bij de verkiezingen van 2003 amper 10.000 stemmen. Daar heeft hij naar verluidt lessen uit getrokken. "Ik zou nooit meer aan verkiezingen meedoen als je vooraf niet weet dat je geen resultaten kan halen." Zowel Koç als Abou Jahjah spiegelt zich aan het succes van de allochtonenpartij DENK, die bij de Nederlandse parlementsverkiezingen vanuit het niets drie zetels binnenhaalde. Volgens Abou Jahjah stuit de politiek van de traditionele partijen veel Belgen met migratieroots tegen de borst en wil hij daarom met een eigen initiatief komen.

Cliëntelisme van PS

"Zowel de sp.a als Groen ontgoochelt", zegt Jahjah. "De PVDA is dan weer te schuw over racisme en discriminatie en zet alleen in op het sociaal-economische. In Brussel zijn er nu hoofdzakelijk twee partijen die om de macht vechten. MR haalt vooral stemmen bij de blanke Brusselaar en de PS bij de allochtone kiezers. Maar velen van hen zijn dat cliëntelisme van de PS kotsbeu. Dat is een politiek waar mensen van walgen. Ik kan die brug slaan, omdat ik een deel ben van de Arabische, islamitische gemeenschap en tegelijkertijd een Nederlandstalige Brusselaar ben. En ik probeer ook Franstalige Brusselaars mee te krijgen. Voor mij gaat het er vooral om dat Brusselse gevoel in een progressief project te gieten."