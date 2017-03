Sp.a: "Laat vrachtwagens ook op gewestwegen kilometerheffing betalen"

Door: redactie

Als het van sp.a afhangt, moeten vrachtwagens vanaf 1 september ook kilometerheffing betalen op 59 bijkomende gewestwegen. Op die manier zou het sluipverkeer en de verkeersonveiligheid op die gewestwegen kunnen aangepakt worden. Dat staat in een voorstel dat sp.a-fractieleider Joris Vandenbroucke heeft ingediend in het Vlaams Parlement.

Sinds 1 april 2016 geldt voor vrachtwagens van meer dan 3,5 ton een kilometerheffing voor het gebruik van de autosnelwegen en bepaalde gewestwegen.



Maar van bij de start van de heffing waren er berichten en klachten over sluipverkeer op gewest- en gemeentewegen zonder tol. Verschillende gemeenten trokken aan de alarmbel. Onlangs bleken ook de inkomsten lager te liggen dan verwacht. Een van de mogelijke verklaringen daarvoor is het feit dat vrachtwagens bepaalde tolwegen mijden. Zo ontstaat er sluipverkeer op gewest- en gemeentewegen, wat dan weer de onveiligheid op die wegen verhoogt.



Sluipverkeer

Oppositiepartij sp.a stelt daarom voor om vanaf september 59 gewestwegen aan het betalende netwerk toe te voegen. Op die manier kan de overlast op die wegen worden aangepakt en kan ook de verkeersveiligheid verbeteren. "Zo snijden we het sluipverkeer de pas af. Het zal niet meer lonen om de snelweg te verlaten en een omweg te maken via de gewestwegen", legt indiener Joris Vandenbroucke uit.



De selectie van gewestwegen in het sp.a-voorstel is ook niet toevallig. Joris Vandenbroucke: "Het gaat om de gewestwegen die oorspronkelijk ook in het voorstel van minister Weyts zaten voor de invoering van de kilometerheffing. Zijn eigen administratie maakte namelijk een studie waarin gewaarschuwd werd voor sluipverkeer op deze wegen. Het advies was duidelijk : hef ook tol op deze gewestwegen. Maar zo goed als alle van die gewestwegen zijn uiteindelijk geschrapt door de minister na onderhandelingen met de vracht- en distributiesector. Economische belangen hebben het gehaald op de verkeersveiligheid en de leefbaarheid."



Meetcampagne

Sp.a wil de resultaten van de lopende meetcampagne en evaluatie niet afwachten. Dat duurt allemaal nog te lang, meent de partij. "Waarom opnieuw bestuderen wat de administratie van minister Weyts al grondig bestudeerd heeft? Voor mij is het duidelijk. We hebben geen tijd te verliezen. Dat sluipverkeer van zware vrachtwagens moet aangepakt worden", besluit Vandenbroucke.