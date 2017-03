Zeven personen slaan man (22) in elkaar en gaan er met zijn scooter vandoor

Door: redactie

20/03/17 - 02u15 Bron: Belga

De E42 bij Courcelles, archieffoto. © belga.

Een 22-jarige man is in de nacht van donderdag op vrijdag in Courcelles, in de provincie Henegouwen, in elkaar geslagen door zeven personen, die er vandoor gingen met zijn scooter. Het slachtoffer was buiten bewustzijn toen de politie aankwam.