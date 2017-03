Ouders van tienermeisje dat kind kreeg van 41-jarige advocaat: "Kom terug naar huis. Het babybedje staat klaar"

KRISTOF AERTS EN JOSÉ MASSCHELIN

20/03/17 - 05u00

Haar ouders hopen dat de 16-jarige A., die zwanger werd van een 41-jarige advocaat met wie ze een relatie heeft, met haar dochtertje weer thuis komt wonen. © thinkstock.

De ouders van de 16-jarige A., die een kind kreeg van een 41-jarige Antwerpse advocaat, willen hun dochter terug. "Haar plaats is hier. We hebben een kamer ingericht voor A. en haar pasgeborene", zeggen ze. Of dat zal lukken, hangt af van de jeugdrechter. De tienermoeder verblijft nu op zijn bevel in een gespecialiseerd centrum.

De vader van de baby, advocaat Anthony T. (41), verscheen vorige dinsdag voor de correctionele rechtbank in Antwerpen. Twee jaar geleden is hij een relatie begonnen met de toen 14-jarige dochter van Marina (56) en Modest (62). Het tienermeisje is intussen bevallen van een dochtertje. Wederzijdse toestemming of niet, de advocaat wordt door de strafrechtbank vervolgd wegens verkrachting, want A. was nog maar 15 toen ze al zwanger was. Het proces kon dinsdag niet behandeld worden, omdat een deskundigenverslag ontbreekt. Eind mei komt de zaak opnieuw voor.



Nieuwkomers

De ouders van A., en haar tweelingzus, zitten in zak en as. Ze voelen zich in de steek gelaten door het gerecht. Het valt hen zwaar dat ze A. moeten missen, nu ze in een centrum verblijft. Marina en Modest denken vol weemoed terug aan 2011, toen ze naar een rustige wijk in Sint-Job-in-'t-Goor verhuisden. "In die periode kwamen ook de ouders van die advocaat in dezelfde straat wonen", doen ze voor het eerst hun verhaal. "Dat schiep meteen een band. Op het buurtfeest waren we samen de nieuwkomers. Onze oudste dochter studeerde rechten, Anthony was al advocaat. Onze tweelingmeisjes waren toen 11 en zot van paarden. Anthony kocht een eigen paard. Onze meisjes waren natuurlijk geïnteresseerd. Ook tussen ons en die buren klikte het." Lees ook De val van de ultrarechtse relnicht en provocateur 'Milo' die pedofilie vergoelijkte