Geen enkele Syriëstrijder meer uit Molenbeek

ISOLDE VAN DEN EYNDE EN GUY VAN VLIERDEN

20/03/17 - 05u00

© Bas Bogaerts.

Afgelopen jaar is vanuit Molenbeek geen enkele Syriëstrijder meer in het kalifaat geraakt. Dat blijkt uit cijfers die binnenlandminister Jan Jambon (N-VA) na één jaar Kanaalplan heeft opgelijst. Dat plan kwam er na de Parijse aanslagen, toen duidelijk werd dat de Brusselse gemeente het Europese zwaartepunt was van de moslimterreur.

Molenbeek kreeg vijftig extra politieagenten en die hebben intussen 104 operaties verricht die zónder het Kanaalplan niet gebeurd zouden zijn. Ze controleerden meer dan zesduizend personen en duizend voertuigen, wat tot 167 gerechtelijke aanhoudingen leidde. Veel van de aandacht ging uit naar misdaadvormen die vaak aan terreur gelinkt kunnen worden. Op vlak van wapens zorgde dat voor een stijging van het aantal vastgestelde feiten met 35%, op vlak van de vreemdelingenwetgeving met 68%, op vlak van drugs met 72% en op vlak van inbreuken op de burgerverplichtingen - waaronder bijvoorbeeld domiciliefraude wordt verstaan - zelfs met 116%. Van 22.668 personen is de woonplaats geverifieerd en 1.113 onder hen zijn van hun domicilie geschrapt.



Geen extremisten meer naar Syrië of Irak

Verder blijken dus ook geen extremisten meer naar Syrië of Irak vertrokken te zijn. Er was er nog eentje die het probeerde, maar die heeft zijn bestemming niet bereikt. Een minpunt is wel dat van de 46 teruggekeerde of tegengehouden Syriëstrijders er slechts vijf worden begeleid door een deradicaliseringsambtenaar. De rest blijkt niet bereid om daaraan mee te werken, waardoor het zinloos heet om nog aan deradicalisering te doen.



