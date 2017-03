Huis onbewoonbaar na zware brand in Nazareth

Door: Jürgen Eeckhout

19/03/17 - 21u55 Bron: Eigen berichtgeving

© Jürgen Eeckhout.

Een woning recht tegenover restaurant Kaarslicht op de Steenweg in Nazareth is helemaal onbewoonbaar verklaard na een zware brand. Wat begon als een schoorsteenbrand mondde uit in een vuurzee.