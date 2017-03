Knokken voor parkeerplaats: vechtersbaas haalt baseballknuppel boven

Bewerkt door: ADN

19/03/17

Bergen Vanmiddag is in Bergen tussen drie mensen een vechtpartij uitgebroken voor een parkeerplaats. Dat meldt het parket van Bergen. Een van de vechtersbazen haalde daarbij een baseballknuppel boven.

De feiten gebeurden vanmiddag op de site Grands Prés in Bergen. Twee bestuurders kregen het met elkaar aan de stok omwille van een parkeerplaats. Volgens het parket werden er klappen uitgedeeld. Of er gewonden vielen, is niet duidelijk. De daders verschijnen nog voor het gerechtelijk verlof voor de correctionele rechtbank.