Besparingen bij politie gedeeltelijk teruggeschroefd

Door: redactie

19/03/17 - 15u48 Bron: vtmnieuws.be

video

Zelf is de minister tevreden met de voorgestelde controle. "We hebben nu meer ruimte om aan de vragen van de politie te doen." De federale politie is het slachtoffer geworden van besparingsmaatregelen, en die kunnen volgens Jambon nu gedeeltelijk worden teruggeschroefd. "We hebben in 2015 200 miljoen, in 2016 400 en nu nog eens 300 miljoen vrijgemaakt. De kritiek van de politie was wel terecht dat dat geld voornamelijk naar terreurbestrijding ging." En daardoor vielen bepaalde diensten zoals bijvoorbeeld de wegpolitie uit de boot. Daar waren besparingen aangekondigd, die nu konden worden teruggeschroefd.