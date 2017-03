"Vennootschapsbelasting niet van tafel"

Door: redactie

19/03/17 - 15u40 Bron: vtmnieuws.be

video

De vennootschapsbelasting is niet van de onderhandelingstafel. Dat vertelde minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon in de studio van VTM NIEUWS. Het thema zorgde al eerder voor wrevel binnen de federale regering. N-VA wil die absoluut omlaag. Kan niet zonder meerwaardebelasting, vindt CD&V. Bij de persconferentie over de begrotingscontrole werd er vanmorgen geen woord gerept over een verlaging van vennootschapsbelasting. "Die was nu niet aan de orde", legt Jambon uit. "Bij deze controle moesten we kijken of de begroting lijn hield met onze bedoelingen." Toch blijft die verlaging een belangrijk punt voor de N-VA, die daarover enkele maanden geleden in de clinch geraakt met CD&V. De christendemocraten stelden zich de vraag hoe dat gefinancierd ging worden. "Iedereen, zelfs de oppositie, vindt dat onze nominale tarieven te hoog zijn en dat we de vennootschapsbelasting moeten aanpassen", houdt Jambon voet bij stuk.