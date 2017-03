Vlaming tevreden over zorgsector

Door: redactie

video De Vlaming geeft zorgsector in ons land een 7,6 op 10. Dat blijkt uit een enquête die voor de Dag van de Zorg vandaag werd gehouden. 170 organisaties openen vandaag hun deuren om de zorgsector bekender te maken. De hele dag kan je ziekenhuizen, woon - en zorgcentra, bijzonder jeugdzorginstelling en revalidatiecentra vrij bezoeken.

Uit de rondvraag in Vlaanderen blijkt dat ruim 9 op 10 vindt dat de medewerkers goed zijn in hun vak. Daarnaast vindt 80 procent de kwaliteit hoog en 70 procent vindt de kwaliteit in verhouding met de kostprijs. Kortom, de zorgsector krijgt een 7,6 op 10.