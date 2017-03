Antwerpen scoort slechte punten bij weekendcontroles

Door: redactie

video Uit cijfers van 2016 blijkt dat de provincie Antwerpen nog steeds veel nachtelijke weekendongevallen heeft. Vorig jaar vielen er in de provincie daardoor 12 doden, 76 zwaargewonden en 471 lichtgewonden, cijfers die iets hoger liggen dan in 2015.

"Dat is dus niet goed", aldus de gouverneur van Antwerpen Cathy Berx. In tegenstelling tot die resultaten heeft de politie vorig jaar nochtans 37 procent meer alcoholcontroles gedaan en 40 procent meer speekseltests, om drugs op te sporen, gedaan. Dit jaar zullen ze die controles nog meer opdrijven.



Mentaliteitswijziging

Volgens de gouverneur moet er dringend een mentaliteitswijziging komen. "In de Scandinavische landen vallen haast geen doden en zwaargewonden in het verkeer", legt ze uit. "Daar is het gewoon sociaal onaanvaardbaar om te drinken en te rijden."