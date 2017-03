Johny Voners gaat opnieuw zingen

Door: redactie

video Acteur Johny Voners is ondertussen al 71, maar denkt nog lang niet aan stoppen. Sinds januari is hij te zien in de fictiereeks 'Amigo's' op VTM en binnenkort starten de opnames voor de 3de Kampioenenfilm waarin hij opnieuw naar hartenlust 'dagschotels' zal bestellen als Xavier Waterslaeghers. Maar Voners wil ook de muzikale draad weer oppikken. Dat vertelde hij aan Luk Alloo in het radioprogramma 'Alloo Op Zondag', waar hij samen met comedian William Boeva te gast was.