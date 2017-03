Explosie Sint-Gillis: "Vermoedelijk probleem met gasleidingen"

Stephanie Romans

19/03/17 - 11u14 Bron: Eigen berichtgeving

© belga.

video "De eerste conclusies van de branddeskundige wijzen in de richting van een probleem bij de gasleidingen." Dat laat het parket van Brussel weten. Gisteren kwam bij een explosie in Sint-Gilles een persoon om het leven, zeven anderen raakten gewond. Twee huizen werden volledig vernield door de explosie. Vandaag zijn werkmannen al begonnen met het afbreken van de huizen.

"Het precieze gaslek kon niet worden gevonden, gelet op de staat van de woningen", zegt het parket nog. "Er is geen enkel element gevonden dat wijst op kwaad opzet. De formele identificatie van het overleden slachtoffer valt niet voor maandagnamiddag te verwachten."



De explosie en de daaropvolgende brand vonden zaterdag omstreeks 16.00 uur plaats in een huis op de Waterloosesteenweg in Sint-Gillis ter hoogte van de Bareel. Twee huizen raakten erg zwaar beschadigd en puin viel tot op de straat en geparkeerde auto's.



Bij de ontploffing raakten zeven bewoners gewond, zij werden overgebracht naar het ziekenhuis. Onder hen drie zwaargewonden, van wie twee kinderen. Zaterdagavond omstreeks 22.00 uur werd nog het levenloos lichaam van een man vanonder het puin gehaald. De formele identificatie van dat slachtoffer valt niet voor maandagnamiddag te verwachten, laat het parket weten.