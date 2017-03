Antwerpse wijken Dam en Schijnpoort krijgen extra politietoezicht

Bewerkt door: jv

De Antwerpse lokale politie gaat de controle-acties in de wijken Dam en Schijnpoort opvoeren. Dat werd beslist na een reeks ernstige incidenten. "Wij willen een duidelijk signaal geven aan de buurt dat de bewoners op de politie kunnen blijven rekenen", klinkt het. Er worden ook extra patrouilles ingezet. Agenten in burger zullen eveneens een oogje in het zeil houden.